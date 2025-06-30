Tokat-Sivas Bağlantı Yoluna Kontrollü Kavşak Düzenlemesi

Tokat-Sivas Bağlantı Yoluna Kontrollü Kavşak Düzenlemesi
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Tokat Belediyesi, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla Tokat-Sivas bağlantı yolu üzerinde kontrollü kavşak düzenlemesi gerçekleştirdi. Trafik ışıkları, refüj ve kaldırım çalışmaları tamamlanarak, yayalar için güvenli geçiş alanları oluşturuldu.

Tokat- Sivas bağlantı yoluna kontrollü kavşak düzenlemesi yapılı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla bir çalışmayı daha tamamladı. Tokat-Sivas bağlantı yolu üzerinde, Kemer Mahallesi ile Büyükbeybağı Mahallesi'nin kesişme noktasında yer alan alanda kontrollü kavşak düzenlemesi gerçekleştirildi.

Refüj, trafik ışıkları ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında refüj yapıldı, trafik ışıkları ve işaretçileri yerleştirildi, kaldırımlar tamamlanarak yayalar için güvenli geçiş alanları oluşturuldu. Bölgede daha önce geçişlerin kontrolsüz olduğu Tokat-Sivas bağlantı yolundaki bu kavşakta yapılan düzenleme ile trafik akışı daha düzenli hale getirilirken, sürücü ve yayaların can güvenliği sağlanmış oldu.

Güvenli ulaşım için çalışmalarının sürdüğünü belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kemer ve Büyükbeybağı mahallelerimizi birbirine bağlayan, Tokat-Sivas bağlantısında önemli bir geçiş noktası olan bu alanda, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü kavşak düzenlemesini tamamladık. Şehrimizin ulaşım altyapısını modernleştirmek, trafik güvenliğini artırmak ve hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
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