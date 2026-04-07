12 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi tutuklandı

Tokat merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 64 şüpheliden 28'i tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar 12 ilde yapıldı.

TOKAT merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 3 Nisan'da Tokat, Sivas, Samsun, Antalya, Malatya, Mardin, Mersin, Adana, İzmir, Aydın, Çankırı ve Manisa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 'Yasa dışı bahis, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması' suçlamalarıyla gözaltına alınan 64 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden ilk etapta 5 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dün adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 26'sı daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan şüphelilerden 2'sine ev hapsi verilirken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan gözaltındaki diğer 22 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
