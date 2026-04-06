Haberler

Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 64 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddialarıyla 64 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, para ve dijital materyal ele geçirildi.

Tokat merkezli 12 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiasıyla düzenlenen operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve projeli takip çalışması sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı bilgisine ulaştı.

Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda silah, para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, yaklaşık 2,4 milyar liralık para hareketi olduğunu belirledi.

Operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheli Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi