Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı

Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda kente yasa dışı yollarla silah getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Tokat, İstanbul, Sivas ve Konya'da 59 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, seri numarası silinmiş 20 av tüfeği, 1977 tabanca mermisi, 14 tüfek dipçiği, 37 av tüfeği namlu kopuzu ve 20 av tüfeği tetik tertibatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 44 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü

Banka kardeşinin ölüm belgesini istedi, mesajı çok yanlış anladı
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın

Derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Seda Sayan'dan 'Ter kokuyor' dediği İstanbul'la ilgili sürpriz öneri

"Ter kokuyor" dediği İstanbul için bakın ne önerdi

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü