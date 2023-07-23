Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 7 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Derya Çelebi isimli iki çocuk annesi hayatını kaybetti.