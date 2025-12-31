Yeşilyurt'ta kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının 15 ile 30 santimetreye ulaştığı bildirildi. Özel İdare ekipleri köy yollarında çalışmalarına başladı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaz büründü. İlçe merkezinden kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.
İlçede kar yağışı sürüyor.
Özel İdare ekipleri köy yollarında çalışmalarına başladı.
Sulusaray ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel