Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi millet bahçesi ve parklar ile çarşamba pazarının kurulduğu alana çadır kurarak geçiriyor. Bazı vatandaşların ise araçlarında kaldıkları görüldü.

Vatandaşlara Turhal Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.