Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Esence köyünde, E.E'ye ait tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Esence köyünde, E.E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.