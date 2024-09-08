Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niksar ilçesi sebze halinde, H.T'ye ait 60 NG 210 plakalı, patates yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verildi. Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde patates yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Niksar ilçesi sebze halinde, H.T'ye ait 60 NG 210 plakalı, patates yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler itfaiyeye haber verildi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Niksar Belediyesi İtfaiye Güncel Niksar tokat Yaşam Olay

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

Amcanın telefonundaki sır yazışmalar geri gelecek
Kahreden detay! 'Narin'in Elifba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı'

"Elifba'sı, çantası, terlikleri çuvaldaydı"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
8 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 8 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 8 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kostic kimdir? Kostic kaş yaşında, mevkisi ne? Doğan Kızılateş kimdir? Şehit Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş kaç yaşında, memleketi neresi? Orhan Burak Büyükçaylı kimdir? Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı kaç yaşında, memleketi neresi? Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? Mehmet Aykanat kimdir? Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat kaç yaşında, memleketi neresi? Narin otopsi sonucu ne? Narin nasıl öldürülmüş?
title