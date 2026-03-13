Haberler

Tokat'ın Niksar İlçesinde 5,5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
AFAD, Niksar'da saat 03:35'te 5,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. İşişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,35 kilometre olarak kaydedildi.

İşişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA
