Tokat'ın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Tokat'ın Başçiftlik, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı.

Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Başçiftlik Kaymakamlığı ve Başçiftlik Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Başçiftlik Ortaokulu öğrencilerinden Yusuf Bayram tarafından şiir okundu.

Programa Başçiftlik Kaymakam Vekili Ahmet Tan, Belediye Başkanı Şaban Bolat, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

-Turhal

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal Kaymamamı Ersin Tepeli, Turhal Garnizon Komutanı Piyade Albay Ziyaettin Atak ve Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından tören sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

-Yeşilyurt

Yeşilyurt ilçesinde Hükümet konağı önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Onur Kökçü ve Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Bekir Boyraz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen Ali Duran tarafından yapıldı.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.