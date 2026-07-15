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Tokat'ta 15 Temmuz Anma Programları

Tokat'ta 15 Temmuz Anma Programları
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Tokat'ın Almus ve Yeşilyurt ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Tokat'ın Almus ve Yeşilyurt ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Almus Müftülüğünce Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Öğle namazını müteakip düzenlenen program, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için dua edilmesiyle sona erdi.

Daha sonra Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa, Belediye Başkanı Bekir Özer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sami Aksoy, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ve ilçe protokolü tarafından Kınık beldesi Gevrek Mahallesi'nde Şehit Rıza Koşar'ın, Çevreli beldesinde Şehit Osman Karaca ve Abdullah Eymur'un, Ormandibi köyünde şehit Yasin Karaca'nın mezarları ziyaret edildi.

Daha sonra ilçe meydanında program düzenlendi.

Yeşilyurt

Öğle namazını müteakiben tüm şehitler için Merkez Camisi'nde mevlit okutulup cemaate lokma ikramında bulunuldu.

Mehteran takımı eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan başlayıp Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinden Hükümet Konağı önüne kadar protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önünde devam eden program Yeşilyurt Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda vaiz Ozan Arıkan tarafından 15 Temmuz ve tüm şehitler için dua edildi.

Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmaların yapıldığı etkinlikte mehteran takımı gösteri düzenledi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunup 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi yapılmasının ardından program sona erdi.

Programa katılanlara Türkmen pilavı ikramında bulunuldu.

Programa Kaymakamı Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Kuşcu Belediye Başkanı Hikmet Temizel, İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt
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