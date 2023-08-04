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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü Hüseyin Uzun hayatını kaybederken, yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Uzun (56) yönetimindeki 06 FK 9058 plakalı kamyonet, Kale köyü yakınları Gökal beldesinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muammer Kaya (56), Hasan Hünerci (59) ve Alil Yolal (46) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Hüseyin Uzun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

Hüseyin Uzun Tokat Erbaa Güncel Haberler

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