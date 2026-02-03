Haberler

Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde bu miktar bir metreyi buldu. Belediye ekipleri, ilçe merkezi için kar temizliği çalışmaları yürütüyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

1450 metre rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı devam ediyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle ilçe merkezinde kar temizliği çalışması yürütüyor.

