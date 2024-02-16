Tokat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Faaliyetleri

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğince, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Faaliyetler" ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" kapsamında farkındalık oluşturulması amacıyla faaliyet gerçekleştiriyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğince, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Faaliyetler" ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" kapsamında farkındalık oluşturulması amacıyla faaliyetlere aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 5-15 Şubat tarihlerinde merkez ile Almus, Erbaa ve Zile ilçesinde bulunan 5 ilkokul ve lise ziyaret edilerek, 326 öğrenciye ulaşıldığı aktarılan açıklamada, çocuk ve gençlere, sosyal medya kullanımı, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında eğitim verildiği, öğrencilerin sosyal ve sanal hayatta güvende olmalarını sağlayacak bilgilendirme yapıldığı anlatıldı.

Açıklamada, ayrıca Niksar, Turhal ve Zile ilçelerinde bulunan çeşitli işletmelerde çalışan 526 kadına da KADES uygulaması, 176 erkeğe ise kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili farkındalık eğitimi verildiği kaydedildi.