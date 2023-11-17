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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Tatbikat

Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında düzenlenen tatbikatın görüntüleri paylaşıldı. Tatbikatta toplumsal olaylara müdahale senaryosu gereği, göz yaşartıcı gaz kullanımı ile müdahale teknik ve taktikleri tatbikatta yer aldı.