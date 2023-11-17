Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Tatbikat
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında düzenlenen tatbikatın görüntüleri paylaşıldı. Tatbikatta toplumsal olaylara müdahale senaryosu gereği, göz yaşartıcı gaz kullanımı ile müdahale teknik ve taktikleri tatbikatta yer aldı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında düzenlenen tatbikatın görüntüleri paylaşıldı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonunda gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı. Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında düzenlendiği bildirildi.
Tatbikatta toplumsal olaylara müdahale senaryosu gereği, göz yaşartıcı gaz kullanımı ile müdahale teknik ve taktikleri tatbikatta yer aldı.
Tatbikat, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.