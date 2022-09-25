Tokat haberleri... Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Güncel Haberler Tokat haberler: Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenli köyünde yaptıkları çalışma sırasında, Ş.Y. isimli şahsın üstünü aradı. Aramada, 154 gram toz esrar ve 103 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Jandarma Erbaa Tokat Güncel Haberler

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