Tokat haberi: Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Güncel Haberler Tokat haber... Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ağustos ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Görüntülerde, Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer aldı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Tokat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tokat haberi: Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.