Tokat haberi: Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
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Tokat haber... Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ağustos ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.
Görüntülerde, Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer aldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel