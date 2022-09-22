Tokat haberi: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Güncel Haberler Tokat haber... Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Gültepe köyünde T.E'nin ormanlık araziye kenevir ektiğini belirledi. Ekipler, ormanlık alanda 78 kök Hint keneviri ele geçirdi. Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Hisarcık Niksar Tokat Güncel Haberler

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