Tokat haber! Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Tokat haberlerine göre Tokat'ta silahlı saldırıya uğraşan kişi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı. Tokat'ta silahlı saldırıya uğraşan kişi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı. Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde F.G., Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki E.D.'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan E.D. ise Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli F.G'nin, Ahmet Batuhan Yıldız'ın eski nişanlısı olduğu iddia edildi. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Çeçenistan Tokat Güncel Haberler

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