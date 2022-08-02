Tokat haber! Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haber! Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Tokat haber! Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Tokat haberlerine göre Tokat'ta silahlı saldırıya uğraşan kişi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

 - Güncelleme:

Tokat'ta silahlı saldırıya uğraşan kişi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde F.G., Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki E.D.'ye tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan E.D. ise Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli F.G'nin, Ahmet Batuhan Yıldız'ın eski nişanlısı olduğu iddia edildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Çeçenistan Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title