Tokat haber: Tokat'ta 3 gündür kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu - Haberler

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Tokat haber: Tokat'ta 3 gündür kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

Tokat haber: Tokat'ta 3 gündür kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

Tokat yerel gündem haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayıp alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu.

Tanoba beldesinde, üç gün önce alzaymır hastası Osman Başol'dan (78) haber alamayan yakınları jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yaşlı adam, ormanlık alanda çalılıkların içinde bulundu.

Başol, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Jandarma Tanoba Tokat AFAD Güncel Haberler

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