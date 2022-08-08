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Tokat gündem haberleri | Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

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Tokat gündem haberleri | Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat habere göre Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada nisan ayının sonundan bugüne kadar Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne yaklaşık 125 kişinin başvurduğu, bugüne kadar 3 kişinin KKKA hastalığı şüphesiyle vefat ettiği öğrenildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kırım Tokat Güncel Haberler

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