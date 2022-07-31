Tokat gündem haberleri | Tokat Belediye Başkanı Eroğlu mahalle temsilcileriyle buluştu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle temsilcileri toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu, toplantıda Tokat Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti'nin güçlü teşkilat yapısının olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Ülkemiz güçlü liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son yirmi yılda yapılan çalışmalarla güzel noktalara geldi. Hem ülkemizin gelişmesinde hem de dünyada söz sahibi olmamızda kendisine yarenlik eden teşkilat mensuplarımızın gayreti liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarına güç verdi. Bugünlere kadar gelmemizde teşkilat mensuplarımızın katkıları bizim için çok değerlidir. Bundan sonra da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde sizlerin de gayretiyle bu dava devam ederek, daha güzel noktalara gelecektir." ifadelerini kullandı.

Tokat Belediyesi olarak Tokat'ın gelişmesi, güzelleşmesi için çalıştıklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti Belediyeciliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize sağladığı kazanımları bizler de aynı vizyonla Tokat'ımızda gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Bir taraftan söz verdiğimiz projeleri hayata geçirirken diğer taraftan mahallelerimizdeki eksikleri gidermeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın sorunlarına çözümler üretmeye, şehrimiz insanının mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Tokat'ımızda sanayi sitemizi inşa ediyoruz. Büyük bir içme suyu barajı yapıyoruz. Gümenek Millet Bahçemiz ile ilgili çalışmalarımız başladı. Önümüzdeki yıl tamamladığımızda Tokat'ımızın hizmetinde olacak, Tokat'ımızın bir güzelliği olarak tamamladığımız projelerimiz arasındaki yerini alacak. Önümüzdeki birkaç ay içinde Kaledibi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ile ilgili bir atılımız yapacağımızın müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamamladığımız birçok projemiz, devam ettiğimiz projelerimiz ve hedeflediğimiz projelerin hayata geçirilmesi ile Tokat'ımızı geleceğe taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde değerli teşkilat mensuplarımızın gayretli katkılarıyla, milletimizin desteğiyle hem ülkemizde hem de Tokat'ımızda zaferler kazanarak güzel bir neticeye vardıracağımıza yürekten inanıyorum."