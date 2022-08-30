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Tokat gündem haberi: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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Tokat gündem haberi: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Tokat haberler... Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Hanyeri köyünde bir kişiye ait arazide 38 kök Hint keneviri, 210 gram kubar esrar, tabnaca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Hisarcık Niksar Tokat Güncel Haberler

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