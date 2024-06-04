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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde AFAD Eğitimi Gerçekleştirildi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde AFAD tarafından 100 bin arama ve kurtarma personeli hedefi doğrultusunda eğitim verildi. Eğitimde afet durumunda arama kurtarma ekibinin yapması gerekenler aktarıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) AFAD eğitimi gerçekleştirildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde AFAD Başkanlığının 100 bin arama ve kurtarma personeli hedefi doğrultusunda, teorik ve uygulamalı eğitim başladı.

Bu kapsamda TOGÜ bünyesinde kurulan ve personelden oluşan arama kurtarma ekibine eğitim verildi. Eğitim, İl AFAD Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında önce teorik, ardından TOGÜ kampüs alanında bulunan deprem eğitim alanında uygulama yapıldı.

Eğitimde afet durumunda arama kurtarma ekibinin yapması gerekenler aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat AFAD Eğitim Güncel Haberler

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