TOGÜ'de 28 Şubat paneli düzenlendi

Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 'Olaydan Hafızaya, Mekanizmadan Yapıya' başlıklı 28 Şubat panelini Kongre Merkezi'nde düzenledi. Panelde, 28 Şubat süreci tarihsel ve sosyolojik boyutlarıyla ele alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 28 Şubat paneli gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen "Olaydan Hafızaya, Mekanizmadan Yapıya" başlıklı panel, Kongre Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapıldı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Muhittin Demiray üstlendi, panelistler Prof. Dr. Emine Öğük ve araştırma görevlisi Gonca Dedemoğlu 28 Şubat'ı hafıza ve toplumsal yapı bağlamında değerlendirdi.

Panelde konuşmacılar 28 Şubat sürecini tarihsel, sosyolojik ve düşünsel boyutlarıyla ele alarak olayların toplumsal hafızadaki yeri, kurumsal yapılara etkisi ve uzun vadeli sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Panel, katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er
