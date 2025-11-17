Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yurt Dışından Gelen Araştırmacılara Laboratuvar İmkanları Sunuyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin (TOGÜ) güçlü laboratuvar altyapısı ile gelişmiş araştırma olanaklarının, yurt dışından gelen lisansüstü araştırmacılarında hizmetine sunulduğu bildirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, hayata geçirilen uygulama kapsamında yabancı araştırmacılara üniversitenin laboratuvarının ve bilimsel imkanlarının açıldığı belirtildi.

Bu kapsamda ilk araştırmacı grubunun üniversiteye geldiği aktarılan açıklamada, " Cezayir'in köklü yükseköğretim kurumlarından Ferhat Abbas Setif 1 Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatima Benchikh ve Prof. Dr. Hassiba Benabdallah, Houari Boumediene Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Assist. Prof. Dr. Soumia Merah ile Mohamed Boudief USTO-Oran Üniversitesi doktora öğrencileri Halima Lazreg ve Sadli Houssam Eddine Mustapha, bilimsel çalışmalar yürütmek üzere Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde araştırmalarına başladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, araştırmacıların Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile bir araya gelerek sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yılmaz da üniversitenin bilimsel altyapısını küresel araştırmacılarla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını, üniversitenin bilimsel üretimini artırmak ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmek için araştırma olanaklarını tüm bilim insanlarının kullanımına açmayı sürdüreceklerini ifade etti.