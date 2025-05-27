Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinden Filistin'e Destek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinden Filistin'e Destek
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) 30'dan fazla öğrenci kulübü, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Etkinlikte, uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterildi ve birlik mesajı verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) öğrenci kulüpleri İsrail'e tepki gösterdi.

TOGÜ'de faaliyet gösteren 30'un üzerinde öğrenci kulübü, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Gazze İçin Ayağa" başlığıyla düzenlenen etkinlik, TOGÜ merkezi yemekhane önünde yapıldı. Basın açıklamasına, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür de katılarak öğrencilere destek verdi.

TOGÜ Yeniler Kulübü akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Enes Öner, tarafından okunan basın açıklamasında, Gazze'de süregelen saldırılar ve yaşanan kayıplara dikkat çekilerek, uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterildi. Zulmün bir an önce son bulması gerektiği vurgulanırken, üniversite öğrencilerinin Filistin halkının yanında oldukları ifade edildi.

Basın açıklamasının sonunda, tüm katılımcılar Gazze'de yaşanan acılara karşı duyarlılık çağrısında bulunarak, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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