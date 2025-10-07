Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Gazze İçin Yürüyüş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Gazze için yürüyüş gerçekleştirildi.

TOGÜ giriş nizamiyesinde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrenciler yemekhane önüne kadar sloganlar atarak yürüdü.

Rektör Yılmaz, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "Bugünkü yürüyüşümüz, sadece bir protesto değil, insanlığın ortak vicdanının sesidir. Gazze'de akan kan durmadıkça, çocuklar açlık ve korku içinde yaşamaya mahkum oldukça, dünya gerçekten huzura kavuşmayacaktır. Son günlerde Sumud Filosu'nun cesur ve kararlı çıkışı, vicdan sahibi milyonların umudunu yeniden yeşertmiştir. Bu onurlu girişim, zulme karşı dayanışmanın, sabrın ve direnişin simgesi haline gelmiştir. Bizler de üniversite olarak bu filonun ortaya koyduğu iradeyi yürekten selamlıyor, tüm destekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

Adaletin bir gün mutlaka galip geleceğine inandıklarını vurgulayan Yılmaz, "Mazlumun duası, zalimin zulmünü aşacaktır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak insanlık, barış ve özgür Filistin için sesimizi her zaman duyurmaya, her platformda adaletin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.