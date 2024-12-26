Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Yenilikler ve Gelişmeler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yıllık değerlendirme yaptı.

Rektörlük binasındaki toplantıda konuşan Yılmaz, yeni açılan bölüm ve programları anlattı.

Yılmaz, "Bu yıl üniversitemizde Tazelenme Üniversitesi eğitime başladı. 60 yaş üzeri vatandaşlarımız uygulamadan oldukça memnun. Ayrıca, akademik birimlerimizce program güncelleme çalıştayları yapıldı. Kurumsal akreditasyon sürecinin yürütülüyor ve sosyal transkript uygulaması başlatıldı. Bu yıl siber güvenlik ve ağ yönetimi laboratuvarı açıldı. Eğitim öğretimin yanı sıra araştırma ve geliştirme faaliyetleri de önemli. TOGÜ Çiftlik, Hijyenlab, TOGÜ Dükkan gibi son dönem faaliyete geçen merkezlerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin başarı ivmesinin giderek yükseldiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin aynı zamanda topluma yüksek katkı sağlayan bir niteliği var. Yıl boyunca birçok faaliyet gerçekleştirildi. Üniversitemizin uzmanlık alanları topluma aktarıldı. Son dönem üniversitemizde hayata geçirilen yenilikler oldu. Üniversite Hastanemize Endobronşiyal ve Ultrasonografi (EBUS) ve PET-BT cihazı alındı. Yemekhane rezervasyon sistemi, personel takip sistemi, mezun kart ve ben geldim uygulaması gibi birçok hizmet hayata geçirildi."