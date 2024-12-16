Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Vaşak Görüntülendi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi öğrencileri, kampüs bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak görüntüledi. Vaşak, bir aracın yanında duvar üzerinde gezindikten sonra gözden kayboldu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) kampüsünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüldü.
TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsünde Eczacılık Fakültesi öğrencileri, bahçede gördükleri vaşağın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çekti.
Görüntülerde, bir aracın yanında duvar üzerinde gezinen vaşağın bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel