Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi Başlıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, siber güvenlik ve etik hacker eğitimi düzenleyecek. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, eğitimin dijital güvenlik ihtiyacına cevap vereceğini belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) siber güvenlik ve etik hacker eğitimi düzenlenecek.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat ve bölgesinde siber güvenlik ve etik hacker eğitimi başlayacak.

TOGÜSEM kursları içerisinde başlayacak eğitim, çağın ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi üniversitenin teknoloji ve güvenlik alanında öncü olma misyonunu da ortaya koyuyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitelerinin çağın ihtiyacı olan dijital güvenlik konusunda öncü olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, "Daha önce kurmuş olduğumuz siber güvenlik ve ağ yönetimi laboratuvarımızda öğrencilerimiz konu ile ilgili eğitimlerini alıyorlar. Yeni açılan siber güvenlik ve etik hacker kursumuz da yine çağın ihtiyaçlarına cevap veren önemli bir kurs. Kursumuzda ilgili vatandaşlarımız, öğrencilerimiz veya kurumlarımız ağ güvenliği, güvenlik önlemleri, tehdit ve saldırılar, zararlı yazılım analizi, şifreleme ve şifre çözme gibi birçok eğitimi alabilecekler. Siber güvenlik sektöründe başarı için gerekli olan becerilerini geliştirebilecekler. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak bu alanda öncü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
img

Erdoğan'dan faciayla ilgili ilk sözler: Yürek yangınımız çok büyük
img

Trump kılıcı çekip savaşı başlatacağı tarihi duyurdu
img

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Gazze'den sorumlu komutan istifa etti

Genelkurmay Başkanı ve Gazze'den sorumlu komutan istifa etti
Ümit Özdağ bilmecesi! Önce 'Serbest bırakıldı' dediler, sonra yalanlandı

Özdağ bilmecesi! Önce serbest dediler, sonra yalanlandı
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.