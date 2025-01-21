Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi Başlıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) siber güvenlik ve etik hacker eğitimi düzenlenecek.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat ve bölgesinde siber güvenlik ve etik hacker eğitimi başlayacak.

TOGÜSEM kursları içerisinde başlayacak eğitim, çağın ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi üniversitenin teknoloji ve güvenlik alanında öncü olma misyonunu da ortaya koyuyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitelerinin çağın ihtiyacı olan dijital güvenlik konusunda öncü olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, "Daha önce kurmuş olduğumuz siber güvenlik ve ağ yönetimi laboratuvarımızda öğrencilerimiz konu ile ilgili eğitimlerini alıyorlar. Yeni açılan siber güvenlik ve etik hacker kursumuz da yine çağın ihtiyaçlarına cevap veren önemli bir kurs. Kursumuzda ilgili vatandaşlarımız, öğrencilerimiz veya kurumlarımız ağ güvenliği, güvenlik önlemleri, tehdit ve saldırılar, zararlı yazılım analizi, şifreleme ve şifre çözme gibi birçok eğitimi alabilecekler. Siber güvenlik sektöründe başarı için gerekli olan becerilerini geliştirebilecekler. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak bu alanda öncü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.