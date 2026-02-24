Haberler

TOGÜ'de ramazan coşkusu

TOGÜ'de ramazan coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ramazan ayına özel çeşitli etkinlikler düzenliyor. Cami sohbetleri, paneller ve konserler ile akademik ve kültürel atmosfer zenginleştiriliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ramazan coşkusu yaşanıyor.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ramazan ayına özel hazırlanan programlar kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler akademik ve kültürel atmosferi zenginleştirmeye devam ediyor. Ramazanın ilk günlerinden itibaren düzenlenen sohbet, panel ve konserler akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Ramazan programı, üniversite camisinde Dr. Öğr. Üyesi M. Yusuf Akbak tarafından gerçekleştirilen cami sohbetiyle başladı. Aynı gün TOGÜ Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" tasavvuf müziği konseri katılımcılarla buluştu. Program kapsamında Prof. Dr. Ahmet İnanır tarafından verilen cuma vaazı da ramazanın manevi iklimine dair önemli mesajlar içerdi.

İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dini ve Kültürel Hayatta Ramazan" panelinde moderatör Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş, panelistler Doç. Dr. Muhammet Okudan ve Doç. Dr. Alper Ay, ramazan ayını tarih, edebiyat ve dini musiki perspektiflerinden değerlendirdi.

Ramazan programı kapsamında önümüzdeki günlerde cami sohbetleri, paneller, konserler ve akademik etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti

"Bir canın bedeli bu mu?" diyen anneden beklenmedik hareket
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu

"İstismar" uçağı bakın hangi ülkede bulundu! İçi de hayli ürkütücü
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv

Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Her yerden fışkırıyor
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket

Görüntüdeki isim: İrfan Can! Yaptığıyla maçın önüne geçti
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası çarpıcı yorum: Stadı başka yere taşıyın

Fenerbahçe maçı sonrası söyledikleri görülmemiş cinsten