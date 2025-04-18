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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Meyve Ağaçları Eğitimi Tamamlandı

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TOGÜ'de yapılan 'Meyve Ağaçlarında Aşı ve Budama Eğitimi'nin ikinci ve üçüncü etapları, meyve ağaçlarında verimliliği artırmak ve sağlıklı ağaç yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla tamamlandı. Eğitimlerde teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) meyve ağaçlarında aşı ve budama eğitimi verildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, meyve ağaçlarında doğru aşı ve budama tekniklerini öğretmek, verimliliği artırmak ve sağlıklı ağaç yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla düzenlenen "Meyve Ağaçlarında Aşı ve Budama Eğitimi"nin ikinci ve üçüncü etapları tamamlandı.

Eğitimler, Dr. Öğretim Üyesi Hakan Karadağ tarafından verildi.

Program kapsamında katılımcılara hem teorik bilgiler aktarıldı hem de uygulamalı eğitimler sunuldu. Ağaçlarda aşılama yöntemleri, doğru budama teknikleri, hastalık ve zararlılardan korunma yolları gibi başlıklar detaylı şekilde ele alındı. Tarımda verimliliğin artırılması ve meyve ağaçlarının ömrünün uzatılması açısından büyük önem taşıyan bu eğitimler, üreticiler ve tarım sektöründe çalışanlar tarafından büyük ilgi gördü.

Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Ayrıca, programın ilerleyen dönemlerde yeni etaplarla devam edecek.

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Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
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