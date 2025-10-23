Haberler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
TOGÜ'de, 'Pembe Ayna' temasıyla meme kanseri farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte erken teşhisin önemi vurgulandı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, etkinliğe katılarak bilgilendirmede bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Pembe Ayna" ile meme kanseriyle ilgili farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı kapsamında "Pembe Ayna: Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Sağlığı Koruma ve Geliştirme Kulübü (SAKOR) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin önemi üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, etkinlik alanını ziyaret ederek kulüp üyeleri ve akademisyenlerden bilgi aldı. Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Solmaz ve SAKOR kulübü öğrencileri, etkinliğin amacı ve erken teşhisin yaşam süresi üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi.

Yılmaz, "Meme kanseriyle mücadelede erken teşhis en güçlü silahtır. Üniversitemizde bu bilincin artırılmasına katkı sunan tüm öğrenci ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
