Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde yapılan İlk Yardım Seferberliği programında katılımcılara temel yaşam desteği, kalp masajı ve acil müdahale teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Uzman eğitmenler, doğru ilk yardım bilgisine sahip olmanın önemini vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ilk yardım eğitimi verildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlk Yardım Seferberliği programına TOGÜ İlk Yardım Eğitim Merkezi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Birgül Vural, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Can Gökay Yıldız, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Ramazan Direk, Afet Birim Sorumlusu Murat Bayrakcı, akademisyenler, sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, uzman eğitmenler tarafından temel yaşam desteği, kalp masajı, solunum desteği ve acil müdahale teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, maketler üzerinde yapılan pratik çalışmalarla doğru ilk yardım yöntemlerini öğrenme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitmenler, yanlış ya da eksik yapılan müdahalelerin hayati risk taşıyabileceğine dikkat çekerek, doğru ilk yardım bilgisinin toplumun her kesimine ulaştırılmasının önemini vurguladı.

