Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Laboratuvarı Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Laboratuvarı Açıldı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Meslek Yüksekokulu bünyesinde hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi programı çerçevesinde yeni bir laboratuvar açtı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, uygulamalı eğitimin önemine vurgu yaparak laboratuvarın, sektördeki pratik ihtiyaçlara yönelik eğitim sağlayacağını belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Turhal Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı" kapsamında açılan laboratuvar törenle hizmet vermeye başladı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimi de önemsediklerini ifade etti.

Sektörel ihtiyaçları yakından takip ettiklerini, eğitim programlarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini belirten Yılmaz, "Hibrit ve elektrikli taşıtlar, otomotiv sektörünün geleceğini oluşturuyor. Bu laboratuvar sayesinde öğrencilerimiz, sektörün talep ettiği pratik donanıma doğrudan sahip olacak. Üniversitemiz, teknolojik dönüşümün eğitim ayağında da öncü olmayı sürdürüyor." dedi.

Yılmaz, modern teknolojilerle donatılan laboratuvarın hibrit ve elektrikli taşıt sistemleri üzerine kapsamlı uygulama olanakları sunduğunu vurgulayarak, "Öğrenciler, içten yanmalı motor sistemlerinden farklı olarak elektrikli motorlar, batarya yönetimi, şarj sistemleri ve enerji geri kazanımı gibi konularda birebir deneyim kazanabilecek. Ayrıca, laboratuvarda bulunan simülasyon sistemleri sayesinde olası arızaların tanılanması ve çözümü konusunda da pratik bilgiler edinmeleri hedefleniyor." diye konuştu.

Tören sonrası katılımcılar, laboratuvarı gezerek teknik altyapı hakkında detaylı bilgi aldı.

Açılışa, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, üniversite yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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