TOGÜ'de ebelik bölümü öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Bölüm bünyesinde faaliyet gösteren Kelebek Etkisi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, ebelik mesleğinin geçmişte sıklıkla kullanılan ancak teknolojik gelişmelerle birlikte yerini elektronik cihazlara bırakan fetoskop tanıtılarak öğrencilere takdim edildi.

Anne karnındaki bebeğin kalp atışlarını doğrudan ve aracısız bir şekilde dinlemeye imkan tanıyan fetoskopun, yalnızca bir tıbbi araç değil, aynı zamanda ebe ile anne-bebek arasındaki bağın, sezgisel temasın ve mesleki özerkliğin simgesi olduğuna dikkat çekildi. Etkinlikte, ebelik mesleğinin insan odaklı doğası, dokunmanın ve dinlemenin gücü vurgulanarak öğrencilerin mesleki aidiyetlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Etkinliğe, akademik ve idari yöneticilerin yoğun ilgisi, ebelik mesleğinin üniversite bünyesindeki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Alparslan'ın doğum günü, öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla kutlandı.