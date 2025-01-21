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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Çocuklar İçin Kış Kampı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Çocuklar İçin Kış Kampı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde çocuklar için düzenlenen kış kampı, 8-12 yaş arası çocuklara yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Eğitim Fakültesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen kamp, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında devam edecek.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çocuklar için kış kampı başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Fakültesi ile Sürekli Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi iş birliği ile kış kampı düzenlendi.

Kış kampında, 8-12 yaş arası çocuklar, Eğitim Fakültesinde düzenlenen "karlar düşer çocuklar boyar" etkinliği ile MYO mutfakta gerçekleştirilen "minik şefler" etkinlikleriyle keyifli öğrenme sürecine başladı.

20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında devam edecek kamp programında çocuklar, çeşitli öğrenme pratikleri ile tatil süreçlerini verimli hale getirecek. Etkinlik kapsamında, eğitici oyunlar, film gösterimleri, mutfak becerileri ile öğrenme süreci pekiştirilecek.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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