Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Çadır Kampı Etkinliği Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Yeniler Kulübü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tokat Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Kampüste Çadır Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere doğa içinde hem eğlenme hem de sosyalleşme imkanı sunan kamp, renkli anlara sahne oldu.

Yılmaz, öğrenci topluluklarının bu tür faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde aktif olmalarını her zaman destekliyoruz. Taşlıçiftlik Yerleşkemizin 'Spor Dostu Kampüs' unvanı da bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Kamp etkinliği, öğrencilerimizin doğayla bağ kurmaları, birlikte vakit geçirmeleri ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmeleri açısından çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, üniversite yaşamını sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal gelişim açısından da zenginleştiriyor. Üniversite olarak gençlerimizin her yönüyle gelişmesini önemsiyoruz." dedi.