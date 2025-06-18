Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Çadır Kampı Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yeniler Kulübü ve TÜGVA iş birliğiyle düzenlenen 'Kampüste Çadır Kampı' etkinliği, öğrencilere doğayla iç içe sosyalleşme ve eğlenme imkanı sundu. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, etkinliklerin öğrenci gelişimine katkısını vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Yeniler Kulübü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tokat Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Kampüste Çadır Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere doğa içinde hem eğlenme hem de sosyalleşme imkanı sunan kamp, renkli anlara sahne oldu.

Yılmaz, öğrenci topluluklarının bu tür faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde aktif olmalarını her zaman destekliyoruz. Taşlıçiftlik Yerleşkemizin 'Spor Dostu Kampüs' unvanı da bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Kamp etkinliği, öğrencilerimizin doğayla bağ kurmaları, birlikte vakit geçirmeleri ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmeleri açısından çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, üniversite yaşamını sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal gelişim açısından da zenginleştiriyor. Üniversite olarak gençlerimizin her yönüyle gelişmesini önemsiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Lokum gibi kura! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ta Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu

Başakşehir'e Beşiktaş'tan transfer yaptı
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü

Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.