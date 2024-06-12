Üye Girişi
Haberler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde afet eğitimleri devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen afet eğitimlerinin ikincisi gerçekleştirildi. Eğitimlerde arama kurtarma ekibinin yapması gerekenler ayrıntılarıyla aktarıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) afet eğitimlerinin ikincisi gerçekleştirildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde AFAD Başkanlığının 100 bin arama ve kurtarma personeli hedefi doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimlerin ikincisi yapıldı.

Tokat İl AFAD Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime akademik ve idari personelden oluşan gönüllü arama ve kurtarma ekibi katıldı.

Eğitimler kapsamında öncelikle teorik, sonrasında deprem eğitim alanında uygulama yapıldı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerde afet durumunda arama kurtarma ekibinin yapması gerekenler ayrıntılarıyla aktarıldı.

Olası afet durumuna karşı hazırlık için üniversitede verilen eğitimler devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat AFAD Eğitim Güncel Haberler

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title