TOGÜ Kazablanka'da uluslararası tanıtım fuarına katıldı

Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim ve Tanıtım Fuarı'na katıldı. Fuarda üniversitenin akademik programları ve uluslararası öğrencilere sunduğu imkanlar tanıtıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kazablanka kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim ve Tanıtım Fuarı'na katılarak tanıtım faaliyetlerini sürdürdü.

Maarif Ajansı tarafından organize edilen ve Türkiye'den 25 üniversitenin katılım sağladığı fuarda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yer aldı.

Fuara Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Güney katıldı.

Ziyaretçiler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin akademik programları, uluslararası öğrencilere sunulan imkanlar ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Fuar kapsamında Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi standını ziyaret ederek yürütülen tanıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
