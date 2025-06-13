Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ISO 9001:2015 Kalite Belgesini Aldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ISO 9001:2015 Kalite Belgesini Aldı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesini alarak önemli bir başarı elde etti. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bu sürecin tarihi bir an olduğunu vurgulayarak, katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi belgesini almaya hak kazandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış toplantısına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın yanı sıra rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri, Kalite Koordinatörlüğü çalışanları ve çok sayıda personel katıldı.

Toplantıda üniversitenin kalite yönetim uygulamaları ayrıntılarıyla değerlendirildi.

Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite adına kalite alanında tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "TSE yetkilileri, ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi belgesini alıp almadığımızı açıklayacak. Göreve başladığımız günden bu yana tüm süreçlerimizi standardize etmek için yoğun bir çalışma yürüttük. Bugün bu emeklerin karşılığını görmek bizler için büyük bir gurur. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

TSE yetkililerinin değerlendirmesi sonucunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi belgesi almaya hak kazandığı açıklandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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