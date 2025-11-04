Haberler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, düzenlenen törenle İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı. Açılışta, ilk yardım eğitiminin toplumsal önemi vurgulandı ve eğitimi tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) İlk Yardım Eğitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış programına TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy, dekanlar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Atilla Bıyık, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halil İbrahim Akdoğan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Can Gökay Yıldız, akademisyenler ve davetliler katıldı.

İlk Yardım Eğitim Merkezi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Birgül Vural, yaptığı konuşmada, merkezin kuruluş amacını ve ilk yardım eğitiminin toplumsal önemini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, ilk yardım eğitiminin önemine dikkati çekerek merkezin açılışının hayırlı olmasını diledi.

Rektör Fatih Yılmaz ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin sadece akademik başarılarla değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle de öne çıktığını belirterek, "İlk yardım eğitim merkezi ile öğrencilerimize, personelimize ve toplumun tüm kesimlerine hayat kurtaran bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. İlk yardım eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele ve öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
