Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2024 Dönemi Başarı Ödüllerini Sahiplerini Buldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 2024 dönemi başarı ödülleri töreni gerçekleştirdi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'ndaki törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali İhsan Kurtulan ile akademik ve idari personel katıldı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, üniversitenin tarihindeki önemli bir ilke imza attıklarını belirterek, "Kurulduğu günden bu yana büyüyen, gelişen ve güçlenen üniversitemiz artık başarıyı ödüllendiren bir kurum kimliğiyle yeni bir döneme adım atıyor. Bu ödül töreni, bireysel çabaların ötesinde bir kurum vizyonunun, ortak emeklerin bir yansımasıdır." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 53 kişiye ödül verildi.