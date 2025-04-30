Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2024 Dönemi Başarı Ödüllerini Sahiplerini Buldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2024 Dönemi Başarı Ödüllerini Sahiplerini Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2024 dönemi başarı ödülleri törenini gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ödül töreninin üniversitenin büyüme ve gelişimine katkı sağladığını belirtti. Törende 53 öğrenci ödüllendirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 2024 dönemi başarı ödülleri töreni gerçekleştirdi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'ndaki törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali İhsan Kurtulan ile akademik ve idari personel katıldı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, üniversitenin tarihindeki önemli bir ilke imza attıklarını belirterek, "Kurulduğu günden bu yana büyüyen, gelişen ve güçlenen üniversitemiz artık başarıyı ödüllendiren bir kurum kimliğiyle yeni bir döneme adım atıyor. Bu ödül töreni, bireysel çabaların ötesinde bir kurum vizyonunun, ortak emeklerin bir yansımasıdır." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 53 kişiye ödül verildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.