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Tokat Erbaa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Tokat Erbaa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Karayaka beldesi Salkımören köyü kara yolunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.S. (50) idaresindeki 60 KS 542 plakalı otomobil, Karayaka beldesi Salkımören köyü kara yolunda İ.H.Ş. yönetimindeki 60 AIH 715 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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