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Tokat Erbaa'da kamyon park halindeki TIR'a çarptı, TIR şoförü öldü, 1 kişi yaralandı

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Tokat Erbaa'da kamyon park halindeki TIR'a çarptı, TIR şoförü öldü, 1 kişi yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolunda kamyon, emniyet şeridinde park halindeki medikal malzeme taşıyan TIR'a çarptı. TIR'dan indiği sırada çarpmanın etkisiyle sürüklenen TIR şoförü hayatını kaybetti, TIR'daki 1 kişi yaralandı; kamyon şoförü gözaltına alındı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kamyon, emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a çarptı. TIR'dan indiği sırada çarpmanın etkisiyle sürüklenip, kamyonla toprak zemin arasına sıkışan şoför Kemal İz (48) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 01.00 sıralarında D-100 kara yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Kemal İz, kullandığı 76 ABE 569 plakalı medikal malzeme taşıyan TIR'ı emniyet şeridine park etti. İz, TIR'dan indiği sırada arkadan gelen H.T. (37) yönetimindeki 37 KC 894 plakalı kamyon, aracına çarptı. Bu sırada emniyet şeridinde bulunan İz, metrelerce sürüklendikten sonra kamyon ile toprak zemin arasında sıkıştı. Kazada TIR'daki Emre Bayraktar (31) da yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kemal İz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bayraktar ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kamyon şoförü H.T. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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