Tokat Belediyesi ve Mimarlar Odası iş birliğiyle büfe tasarımı yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Tokat Temsilciliği iş birliğiyle Yeşilırmak aksında bulunan büfe tasarımı yarışmasında dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini teslim etti.

Tokat'ın tarihi kimliğine ve bölgenin dokusuna uygun büfe fonksiyonlu yapıların tasarlanması amacıyla başlatılan yarışmada halk oylamasını kazanan proje, 7 bin 660 oy alarak yüzde 51,28'lik oranla birinci oldu.

Başkanlık makamında düzenlenen ödül töreninde basın mensuplarına açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeşilırmak üzerinde özellikle kafeteryalar ve büfelerle alakalı projeleri bulunduğunu söyledi.

Tokat Mimarlar Odası ve yönetimdekilerin yürüttüğü projeye destekte bulunduklarının altını çizen Yazıcıoğlu, "Vatandaşımızı da STK'larımızı da Mimarlar Odamızı da işin içine katarak Yeşilırmak kıyısındaki büfelerin yenilenmesi konusuyla ilgili çalışmamızı başlattık. Tokat'ımız için çok önemliydi. Orası bizim göz bebeğimiz. Güzel bir proje olsun istedik. Orada büfeler evrim geçirerek, büyüyerek hem işgaliye noktasında hem de bir nebze hijyenik bakımdan sıkıntılı hale gelmişti, çok sağlıklı bir ortam değildi." dedi.

Kiralar konusunda da yanlışlar tespit ettiklerini anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle bir kıymet takdir komisyonu oluşturduk. Kiraları güncelleyelim, yeni güncel fiyatlardan süreci organize edelim istedik. Amacımız adaleti ve hakkaniyeti ortaya koymaktır. Kimseye karşı husumetimiz yok, olamaz da. Biz Tokat'ta bu iradeyi ortaya koyarken her kesimle eşit mesafeli olacağımızı söyledik. Bu işin partisi yok, bu işin görüşü yok, bu işin inancı yok, bu işin mezhebi yok. Ama bunu yaparken öncelikle bu hassasiyeti ortaya koyarken, onların bizim belediye alanlarımızı da ciddi manada işgal ettiğine sizler de tanıksınız. Vatandaşlarımız da bunu görüyor."

Daha sonra yarışmada dereceye giren proje sahiplerine ödülleri verildi.