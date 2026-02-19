Haberler

Tokat Belediyesi her gün 5 bin kişiye iftar verecek

Güncelleme:
Tokat Belediyesi, bu Ramazan ayında her gün 5 bin kişi ağırlayacak iftar çadırları kurdu. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, üç farklı lokasyonda yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi ve etkinliklerin yanı sıra sosyal aktiviteler de düzenleneceğini duyurdu.

Tokat Belediyesi iftar çadırlarında her gün 5 bin kişi ağırlanacak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye aşevini ziyaret ederek, yapılan iftar hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların ramazanını tebrik eden Yazıcıoğlu, kentte üç lokasyonda iftar çadırı kurduklarını belirtti.

Yazıcıoğlu, "Eski Kız Meslek Lisesi'nin orada kurduğumuz çadır var. Biri Hıdırlık'ta her zaman kurduğumuz çadır. Diğeri de belediyemizin düğün salonunda. Üç farklı lokasyonda organizasyon yapıyoruz. Toplamda 5 bin ama hedefimiz 6 bin kişinin günlük ramazan çadırlarından faydalanması." dedi.

Gerekmesi halinde sayıyı artırabileceklerini vurgulayan Yazıcıoğlu, "Her türlü yeterliliğimiz, ekipmanımız ve donanımımız var. Birinci sınıf yemek ortaya koyacağız. Tokatlı hemşehrilerimize ramazan ayının bereketini, sanki evlerindeymiş gibi bir rahatlıkla sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu yıl ramazanda bir farklılık yapacaklarını anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece ramazan çadırlarımız yok, bir de ramazan etkinlik alanımız var. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ramazan ayı içerisinde her gün farklı bir aktivite, sosyal etkinlik olacak. Farklı sanatçılar gelecek, Kur'an tilavetleri olacak, ilahiler dinlenecek, söyleşiler yapılacak. Ramazan etkinlik çadırımızın yanına butik ve güzel bir lunapark kuruyoruz. Orada 30 butik dükkan da oluşturduk. Oradaki esnafımızdan alışveriş yaparken, organizasyonları izlerken, küçük, genç kardeşlerimiz de sosyal anlamda aktivitelerden faydalanacaklar."

Kaynak: AA
