Tokat Belediyesi'nden Yeni Park Projesi

Tokat Belediyesi'nden Yeni Park Projesi
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Tokat Belediyesi, 2025 yılı park projeleri kapsamında Topçam Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik yeni bir park yapacak. Proje, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları gibi birçok donatı içerecek.

Tokat Belediyesi, 2025 yılı park projeleri kapsamında Topçam Mahallesi Yazıcıoğlu bölgesinde yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda yeni bir park yapacak.

Belediyede yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına, seyir terasından yeşil alanlara kadar birçok donatı yer alacak.

Yeni park alanında çocuklar için modern oyun grupları, aileler için yürüyüş yolları ve dinlenme alanları tasarlanıyor. Aynı zamanda 200 fidan toprakla buluşturularak bölgenin yeşil dokusu güçlendiriliyor.

Yeni park alanlarının yapımına hızla devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Parkımız, Tokat genelinde yeni yapmayı planladığımız birçok yeni yeşil alan ve park projelerinden sadece biri. 2025 yılı boyunca kentin dört yanında park sayıları artırılacak yeşil alanlar genişletilecek ve yeni fidanlar toprakla buluşturulacak. Üretken belediyecilik vizyonumuzla Tokat'ın geleceğine yatırım yapıyoruz. Yaz aylarında serin, yeşil ve canlı bir Tokat için durmadan çalışıyoruz. Tokat Belediyesi olarak, 'Yeşil Tokat' hedefiyle şehir genelinde çevreye duyarlı projelere hız verdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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